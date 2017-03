Belfius brengt bank en verzekeraar dichter bijeen

Belfius doet een nieuwe stap in de integratie van zijn bank-verzekeringsactiviteiten. Een aantal diensten van de bank en de verzekeraar worden samengebracht. Strategisch en structureel worden Belfius Bank en Belfius Insurance op dezelfde lijn gezet. Dat resulteert in de benoeming van Dirk Vanderschrick tot de CEO van Belfius Insurance. Hij volgt Eric Kleijnen op, met wie Belfius zes maanden geleden de samenwerking stopzette. Vanderschrick was en blijft hoofd van retail & commercial banking bij Belfius Bank.

