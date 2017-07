Belastingen slurpen cash bij Proximus

Die uitstroom van cash verklaart waarom de vrije kasstroom van Proximus in het tweede kwartaal een spectaculaire duik maakte, van nog 122 miljoen euro een jaar geleden naar 39 miljoen nu.

Over het eerste half jaar ging al 112 miljoen cash van Proximus naar de belastingen. Dufour: "We hadden daarop geanticipeerd. In 2016 betaalden we ook behoorlijk weinig belastingen omdat onze belastbare basis kleiner was.

Dit jaar is er minder notionele-intrestaftrek door de erg lage intrestvoeten en zijn er minder aftrekbare kosten. En ondanks de hogere investeringen kunnen we nog altijd onze dividenduitkering dekken met onze vrije kasstroom."

Zelfs na de vervroegde belastingbetaling had Proximus nog 212 miljoen vrije kasstroom in de eerste jaarhelft.

Proximus betaalt dit jaar een effectieve belastingvoet van "dicht bij 30 procent", volgens Dufour. Door de geplande regeringsmaatregelen in de vennootschapsbelasting zou dat volgend jaar naar "27,5-28 procent" gaan, zei Dufour.