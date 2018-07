Bekaert-topman Taylor sluit ontslagen in België niet uit

De Belgische staaldraadproducent Bekaert kampt dit jaar met heel wat tegenvallers tegelijkertijd en heeft ook 'operationele inefficiënties' ontdekt in bepaalde activiteiten. CEO Taylor belooft extra maatregelen om dat op te lossen.

Die maatregelen zullen mogelijk ook in België voelbaar zijn, waar Bekaert zo'n 1.900 mensen in dienst heeft. Fabrieken sluiten - zoals Bekaert in Italië vorige maand heeft aangekondigd - is in België nu niet aan de orde, zei hij. Maar het is wel mogelijk dat er op het hoofdkantoor van het bedrijf banen zullen sneuvelen. "We zijn een studie aan het uitvoeren. We bekijken alles", zei Taylor vrijdag.

De eerste beslissingen over maatregelen zijn wellicht nog dit jaar te verwachten. Aangezien een aanzienlijk deel van het ondersteunend personeel vanuit België werkt, is het volgens Taylor niet uitgesloten dat er in ons land banen zullen sneuvelen. De Belgische fabrieken presteren wel naar behoren, dus de arbeiders daar lijken zich geen zorgen te moeten maken. Dat geldt ook voor de Aalterse vestiging van probleemdivisie Bridon, benadrukte Taylor. Bij die wereldwijd actieve kabeldivisie, voluit Bridon-Bekaert Ropes Group, is een nieuwe CEO aangeduid om orde op zaken te stellen.

Taylor gaf toe dat er de voorbije jaren 'grote fouten' zijn gemaakt door het management, onder meer in het prijzenbeleid. "Maar we hebben een duidelijk plan. Ik heb er vertrouwen in. De eerste 'quick wins' hebben we al gerealiseerd", zei hij.

In de Verenigde Staten veroorzaakt het beleid van president Donald Trump Bekaert alvast kopzorgen. Amerikaanse walsdraad, een onmisbare grondstof voor Bekaert, is er volgens Taylor op zes maanden tijd 60 procent duurder geworden. De lokale staalproducenten profiteren van het Trump-beleid om Bekaert en andere buitenlandse spelers te verdringen. Al loopt er nu wel een onderzoek naar dat machtsmisbruik.

De vele uitdagingen dwingen Bekaert om zijn oorspronkelijke winstprognose te laten varen. Dat gebeurde al in een winstwaarschuwing vorige week. Wel houdt Taylor vast aan zijn plan om een winstmarge van 10 procent te halen, zoals hij vorig jaar vooropstelde. De termijn die hij daarvoor voor ogen hield - vijf jaar - zal evenwel niet meer haalbaar zijn.