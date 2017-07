'Bedrijven moeten nog lang in een vijandig klimaat werken'

Jamie Bartlett heeft iets met mensen die fors buiten de lijnen kleuren. Voor zijn eerste boek The Dark Net ging de Britse onderzoeker op ontdekkingstocht door het donkere deel van het internet. Dat is enkel mogelijk met een speciale browser, die het internetverkeer sterk versleutelt en beveiligt. Het dark net trekt daardoor een bont allegaartje aan dat zijn privacy enorm op prijs stelt. Voor de onderwereld is het de favoriete onlineschuilplaats om drugs, wapens en namaak te verkopen. Maar in de discretie van het dark net verzamelen zich ook allerhande groeperingen die nadenken over hoe ze de maatschappij, het moderne kapitalisme kunnen veranderen. Het zijn die groepen die Bartlett de inspiratie gaven voor een vervolg, Radicals. Bartlett is ervan overtuigd dat we een scharniermoment in de geschiedenis meemaken, omdat extreme ideologieën en revolutionaire ideeën zich nu gemakkelijker kunnen verspreiden door de alomtegenwoordigheid van het internet. Bartlett voorspelt jaren van turbulentie en chaos nu radicalen in staat zijn mainstream te worden.

