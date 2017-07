Beaulieu America vraagt gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers aan

Beaulieu America heeft bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers onder Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswetgeving. Dat meldt textielbedrijf Beaulieu International Group (B.I.G.), met hoofdkantoor in België, maandagavond in een persbericht.

Beaulieu was ooit de derde grootste tapijtfabrikant in de VS, maar kreeg af te rekenen met te duchten concurrentie van onder meer Mohawk, Shaw en Engineered Floors .

B.I.G. benadrukt dat Beaulieu America dezelfde roots heeft - het tapijtbedrijf van wijlen Roger De Clerck, die in 2015 overleed - maar onafhankelijk werkt en een andere aandeelhoudersstructuur heeft. "B.I.G. is dan ook niet getroffen door de situatie waar Beaulieu America zich in bevindt", klinkt het.

In 2005 werden vijf van de zeven activiteiten van de oorspronkelijke groep opnieuw samengevoegd tot de Beaulieu International Group. Enkel Domo en de Amerikaanse tak van Beaulieu - die naar dochter Mieke De Clerck ging - zaten daar niet bij.

B.I.G. heeft zelf ook twee 100 procent dochterondernemingen in de VS, Pinnacle Polymers en Beauflor USA, die los staan van Beaulieu America.

B.I.G. realiseerde vorig jaar een omzet van 1,62 miljard euro. De groep stelt 4.519 mensen tewerk in 15 landen en telt 25 vestigingen.