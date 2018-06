Bayer rondt overname Monsanto af

Het gaat om de grootste buitenlandse overname ooit voor een Duits bedrijf. Met de overname ontstaat 's werelds grootste bedrijf in zaden en gewasbeschermingsmiddelen. De overnameplannen werden al twee jaar geleden aangekondigd, maar het duurde geruime tijd voor alle kartelautoriteiten wereldwijd het licht op groen hadden gezet. Bij heel wat overheden leeft er immers bezorgdheid over de macht van het gecombineerde concern. Daarom moet Bayer nu voor miljarden aan activa afstoten. Voor de Amerikaanse filialen verwacht het bedrijf dat dat 'binnen twee maanden' rond zal zijn.

Monsanto produceert niet alleen zaden. Het bedrijf, een pionier van de omstreden GGO-techniek of genetisch gewijzigde gewassen, maakt ook pesticiden. Het meest bekende bestrijdingsmiddel is het omstreden Roundup, de onkruidverdelger op basis van glyfosaat die binnenkort in ons land niet meer gebruikt mag worden door particulieren. De naam Monsanto verdwijnt en ook de topman verlaat het bedrijf. De Ier Liam Condon komt aan het hoofd van de agrochemie-divisie ('Crop Science').