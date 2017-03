Barco verkoopt High End Systems aan ETC

Barco meldt dat het in finale onderhandelingen is om High End Systems (HES) uit Austin te verkopen aan het Amerikaanse familiale verlichtingsbedrijf ETC.

ETC specialiseert zich in apparatuur voor architecturale lichtspektakels, theaters en shows. Daarmee is het een directe concurrent van HES. Barco heeft nooit veel plezier beleefd aan het Texaanse bedrijf, dat in 2008 voor 55 miljoen dollar werden overgenomen vlak voor de Olympische Spelen in Peking, waar HES-apparatuur werd ingezet.

Bij ETC werken ongeveer 1000 mensen. Volgens Barco sluit het bedrijf, dat in 2015 één derde van zijn aandelen uitdeelde aan zijn personeel, nauw aan bij de cultuur van Barco en is HES op weg naar een goede thuis.

Over het prijskaartje is niets bekendgemaakt. Barco belooft meer nieuws in de komende weken.