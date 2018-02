Barco haalt meer winst uit lagere omzet

Barco zet zijn kostenbeheersingsbeleid voort. Dat verhoogde de brutowinstmarge in de tweede jaarhelft tot 36,3 procent, een stijging met 3,4 procentpunten tegenover dezelfde periode in 2016. De omzet lag 1,1 procent lager, onder meer door de verkoop van de Lighting-activiteit. Zonder die verkoop zou de omzet 0,6 procent hoger hebben gelegen. Ook de wisselkoersen drukten de omzet. De Amerikaanse activiteiten groeiden, Europa en Azië krompen. Zeker in het vierde kwartaal hadden analisten meer omzet verwacht.

De bestellingen daalden met 0,9 procent tot 543 miljoen. Het orderboekje staat nu op 318,8 miljoen, een fractie lager dan in 2016. Zoals verwacht verminderde de cinema-activiteit, vooral in China. Gezondheidszorg, vergaderzalen bij bedrijven en de evenementenactiviteiten uit de Entertainment-divisie deden beter. De bestellingen uit Azië daalden 13 procent, Amerika steeg 9 procent.

Minder O&O-uitgaven

Barco verlaagde de operationele kosten van 29,4 tot 28,5 procent van de omzet. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling daalden van 64,4 naar 58,9 miljoen euro. Dat is een daling met 0,8 procentpunt tot 10,4 procent van de omzet. Op verkoop en marketing werd minder bezuinigd, terwijl de administratieve kosten iets stegen.

Het resultaat is een sterke stijging van de courante bedrijfskasstroom (ebitda) met 53 procent. De verbetering zit in alle divisies, met in entertainment (cinema's, hospitality, evenementen) zelfs 171 procent en in enterprise (projectie bij bedrijven, Clickshare) 37,4 procent. De ebitda-marge komt daarmee boven 10 procent uit.

De nettowinst die toewijsbaar is aan de aandeelhouders (dus zonder de aandelen van de Chinese partners) steeg van een verlies van 7,1 miljoen in de tweede helft van 2016 tot een winst van 5,6 miljoen euro. In 2016 werden nog 10 miljoen ontwikkelingskosten afgeschreven, wat de cijfers vertekent. Barco boekt nu al zijn ontwikkelingskosten rechtstreeks als kosten in plaats van ze te kapitaliseren.

Meer geld voor succesnummers

Volgens CEO Jan De Witte heeft Barco in 2017 "een aantal ingrijpende maatregelen genomen om een sterke fundering te leggen voor een duurzame, winstgevende groei". De aandacht van het management "is verscherpt op brutomarge en operationele efficiëntieverbeteringen", luidt het.

Barco heeft al zijn activiteiten tegen het licht gehouden en geld weggetrokken uit zwakker presterende onderdelen om de andere te versterken. Barco besliste onder meer om de projectorenproductie in Noorwegen, waar Barco in 2013 Projectiondesign kocht, over te brengen naar Kortrijk. Over het jaar boekte Barco daardoor wel 32 miljoen aan herstructureringskosten en waardeverminderingen, waarvan 5 miljoen in cash. Barco zal in 2018 een dividend van 2,1 euro uitkeren.

Voor dit jaar verwacht Barco nog een negatief effect van de wisselkoersen in het eerste semester en een hogere omzet in de tweede jaarhelft, als de wisselkoersen niet veranderen. Over het hele jaar zou de omzet vergelijkbaar zijn met 2017. De marge zal verder verbeteren.

De vooruitzichten houden geen rekening met het effect van een nieuwe joint venture waarin Barco zijn niet-Chinese verkoop-, marketing- en serviceafdelingen voor de cinemamarkt onderbrengt. Barco heeft 55 procent in de joint venture en brengt Wim Buyens als CEO. De andere partners zijn China Film Group en Appotronics (elk 20%) en de Chinese vermogensbeheerder CITICPE (5%). Appotronics levert de zeer succesvolle laserfosfortechnologie voor de nieuwe generatie Barco-projectoren.

De vooruitzichten houden evenmin rekening met de nieuwe verhoudingen in BarcoCFG, de Chinese joint venture met China Film Group. Barco vermindert daar zijn belang van 58 naar 49 procent en zal de omzet van die joint venture niet langer in zijn resultaten consolideren. In december zei Barco dat dat de omzet van de Entertainment-divisie met 15 procent zou verlagen tegenover de (toenmalige) verwachtingen. Er is geen effect op de winstrapportering.

Het Barco-aandeel was in de jongste vijf maanden van minder dan 80 euro naar meer dan honderd geklommen, voor het in de recente zenuwachtigheid wat terugviel. Vandaag noteert het aandeel tegen 94 euro.