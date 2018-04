Bankensector onderhandelt met social profit over uitwisseling oudere werknemers

"Door de professionalisering van de social profit zoeken zij mensen met financiële competenties, terwijl onze sector op zoek moet naar oplossingen voor diegenen wiens profiel niet meer past bij de bank", verklaarde Febelfin-topman Karel Van Eetvelt woensdag tijdens een persconferentie.

De plannen voor het project zijn er, maar over een aantal elementen van de uitwisseling bestaat nog onduidelijkheid. Vragen zijn er bijvoorbeeld rond de precieze modaliteiten, zoals onder andere de loonvoorwaarden en het werknemersstatuut.

Van Eetvelt wil tot nader order geen cijfers geven over het aantal mensen dat mogelijk in aanmerking komt voor het project.

Langer werken?

De onderhandelingen tussen de financiële sector en de social profit komen er na de kritiek op de vertrekregeling voor 55-plussers bij ING België. Die bank bood hen de mogelijkheid om -als ze dat willen - thuis te blijven met behoud van een groot deel van hun loon. Een maatregel die her en der kwaad bloed heeft gezet in een periode waarin mensen gevraagd wordt langer te werken om de pensioenen betaalbaar te houden.

"De negatieve reacties hierop hebben meegespeeld. Zoiets heeft een impact op de hele sector", gaf Van Eetvelt woensdag toe. "Laat ons daarom zoeken naar collectieve oplossingen op momenten dat banken die nodig zouden hebben, liever dan ad hoc-oplossingen." Volgens de Febelfin-topman zit ook de VDAB mee in het begeleidingstraject.

Febelfin verwacht op zijn vroegst eind 2018, begin 2019 een akkoord over het proefproject.

Digitalisering

Voorts blijkt uit de cijfers die Febelfin woensdag bekendmaakte dat de financiële sector in een fase van grondige verandering verkeert. Zo zet de digitalisering in sneltempo door, waarbij nu al meer dan 70 procent van de Belgen minstens twee à drie keer per maand digitaal bankiert. Een kwart bezoekt zelfs nooit nog een bankkantoor.

België heeft ondanks de toenemende digitalisering nog steeds één van de dichtste kantorennetten van Europa. Met 603 per miljoen inwoners tellen enkel Spanje en Cyprus meer kantoren. Ondanks het relatieve dichte kantorennet neemt het aantal kantoren in België jaarlijks met gemiddeld 4 procent af.

Febelfin verwacht dat die trend verder doorzet, en mogelijk versnelt. Die trend gaat onvermijdelijk samen met een dalende tewerkstelling. Op tien jaar tijd gingen er in de sector 14.500 arbeidsplaatsen in de sector verloren. "Maar dit wil niet zeggen dat er geen jobs meer zijn, alleen het profiel verandert", verduidelijkte Van Eetvelt. De Febelfin-topman merkt meer vraag naar IT-profielen en juridische experts, maar een daling bij administratieve competenties.

Tegelijk telt geen enkele sector zoveel oudere werknemers. 36,2 procent van de werknemers in de financiële sector is ouder dan 50 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt er 45,8 jaar.