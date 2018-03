'Banken geven heel veel geld uit om hip te zijn'

Drie jaar nadat ze een formeel samenwerkingsakkoord hebben ondertekend, fuseren de Nederlandstalige en de Franstalige beroepsvereniging BZB en Fedafin. Samen vormen ze de grootste federatie van tussenpersonen in de financiële sector. Met 2600 leden vertegenwoordigt BZB-Fedafin meer dan 4000 zelfstandigen die werken als bankagent of als verzekerings- of kredietmakelaar (zie kader 'We zijn het Unizo van de financiële tussenpersonen').

