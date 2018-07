BAN Vlaanderen speelt in op crowdfunding: 'Er is een groot gebrek aan financiële kennis bij ondernemers'

1. Samenwerken met crowdfundingplatformen

De gemiddelde investering in de 26 start-ups en groeibedrijven bedroeg 150.000 euro. Het zijn de businessangels van BAN Vlaanderen die investeren, de vzw investeert zelf niet, maar begeleidt de 233 leden. Zo'n investering gebeurt bijna altijd door een groepje businessangels die hun middelen samenleggen. Die 150.000 euro ligt merkelijk hoger dan de bedragen die bedrijven ophalen via crowfundingplatformen. Via die platformen investeren grote groepen kleine beleggers in bedrijven. Meestal investeren ze per persoon minder dan 5000 euro. Heel wat lager dan de gemiddeld 60.000 euro per persoon bij de businessangels van BAN.

...