Balta neemt Amerikaanse sectorgenoot over

Met de overname van Bentley Mills, de grootste tapijtenfabrikant van Californië, wordt tapijtgroep Balta een belangrijke speler in Noord-Amerika. Het bedrijf in Los Angeles telt 450 werknemers en is goed voor een omzet van 120 miljoen dollar.

Bentley is gespecialiseerd in commerciële tapijttegels. Het iconische Amerikaanse tapijtenmerk levert ook de tapijten voor de eedaflegging van de Amerikaanse president. Ook Donald Trump legde de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten af op tapijt van Bentley Mills.

De acquisitie van zijn Amerikaanse sectorgenoot moet de tapijtgroep Balta minder afhankelijk maken van de risicovolle Britse markt. Een zeer goede zet dus van de nieuwe CEO Tom Debusschere. Als we de cijfers van 2016 als basis nemen, dan zien we een gezamenlijke omzet van 668 miljoen euro en een ebitda van 97,4 miljoen euro, met een marge van 14,6 procent. Van die gezamenlijke omzet kwam28 procent uit Noord-Amerika, 42 procent van het Europese vasteland en 22 procent uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De rest van de wereld is goed voor 8 procent van de groepsomzet.

Met deze Amerikaanse move daalt de blootstelling aan de brexit van 28 procent naar 22 procent van de omzet. Dat is de richting die CEO Tom Debusschere eerder al aangaf in Trends. "Voor externe groei kijken we naar de groeimarkten. Er is dus een verschuiving van Europa naar de VS en van kamerbreed tapijt naar tegels en karpetten", stelde de topman toen.