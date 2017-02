Avantium werkt aan de drankverpakking van de toekomst

"Dit is bijzonder disruptief. Het kan de hele plastics- en verpakkingsmarkt op haar kop zetten", zegt Tom van Aken (46), de CEO van Avantium. De Amsterdamse onderneming, die vastbesloten is naar de beurs te trekken, maakt furore met PEF, een polyester op basis van fructose (zie kader Wat is PEF?). Het volledig recycleerbare materiaal wordt een schitterende toekomst voorspeld als vervanger van pet. "We zijn pioniers, omdat we werken op kunststoffen die niet worden gemaakt uit aardolie, maar uit plantaardige grondstoffen", zegt Van Aken. "Je hoeft ook geen raketgeleerde te zijn om te zien dat het zo niet verder kan met het gebruik van die fossiele brandstoffen."

