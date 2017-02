Autohandel Cardoen: 'We willen een webshop worden'

Met 'Wim. Ik help je graag' op het hemd geprikt, loopt Wim Vos, de 54-jarige nieuwe CEO van Cardoen door 'Autostad' in Wilrijk, de grootste autosupermarkt van de onderneming. Karel Cardoen, jarenlang het gezicht van de onderneming, voegt zich bij hem. 'Karel' helpt al even graag, en prijst bovendien 'zeven jaar waarborg' aan op zijn naambordje. "Voor mij geven ze geen waarborg meer", grapt Vos.

