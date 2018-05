Autodeelbedrijven zien kansen in het mobiliteitsbudget

Volgens criticasters is het aanbod van autodeelbedrijven zoals DriveNow, Poppy en Zipcar geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de steden. "Onzin", reageren de bedrijven. "Autodelen is net een manier om minder auto's in de stad te hebben." Trends bracht drie spelers samen in de filehoofdstad Antwerpen.