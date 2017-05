Autodeelbedrijf Bolides sleutelt aan nieuw businessmodel

Het lijkt wel nu of nooit voor de doorbraak van autodeeldiensten in onze steden. Autodelen spoort helemaal met de verschuiving van bezit naar gebruik - een opkomende trend in veel domeinen. Waarom nog betalen voor een vervoersmiddel dat het grootste deel van de tijd stilstaat, is de vraag. De occasionele bestuurder doet zijn voordeel door alleen te betalen voor het gebruik van de wagen. Volgens cijfers van de sector vervangt één deelwagen tot acht wagens en kan één deelauto tot twintig gebruikers bedienen.

...