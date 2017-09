Artificiële intelligentie: Wees niet bang van de slimme machine

"Ik heb het niet zien aankomen, het heeft me volslagen verrast." Menig waarnemer schrok toen Sergey Brin, de grote baas van Google, die ontboezeming begin dit jaar deed tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. Brin, zowat de belichaming van de technologische revolutie, gaf toe dat hij getroffen was door de snelheid waarmee artificiële intelligentie (AI) zich ontwikkelt en door de onvermoede mogelijkheden die ze biedt. Veel meer was niet nodig om het al verhitte debat over artificiële intelligentie weer aan te zwengelen.

