Wat was uw grootste avontuur?

"We zijn ooit gaan kamperen in Botswana. Overdag gingen op safari en 's avonds sloegen we de tenten op. Het was fijn met mijn drie zonen en mijn echtgenoot twee weken helemaal gedeconnecteerd te zijn. Daar hoorden ook ongemakken bij, niet alleen spinnen in de tent, maar 's nachts hoorde je de nijlpaarden tegen elkaar aanschuren en de leeuwen brullen."

...