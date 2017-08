'Anbang moet Bank Nagelmackers en Fidea toch niet verkopen'

De CIRC (voluit Chinese Insurance Regulatory Commission) ontkent dat de Chinese overheid de verzekeringsgroep Anbang onder druk zet om zijn buitenlandse activa - inclusief het hotel Waldorf Astoria in New York - te verkopen en de opbrengst naar China terug te sluizen.

De Chinese groep is niet alleen eigenaar van het Waldorf-hotel in New York, maar in België ook van Bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea.

Het was Bloomberg dat het bericht eerder deze week publiceerde. Volgens het persagentschap moet de opbrengst van de verkoop naar China om de kapitaalvlucht uit het land tegen te gaan.

Gisteren al ontkende een woordvoerder van Anbang in Peking 'ten stelligste' dat de Chinese overheid bij het bedrijf aandringt om zijn buitenlandse activa te verkopen. "We hebben geen plannen om onze buitenlandse bezittingen te verkopen", luidde het toen.

Donderdag ontkent dus ook de Chinese regulator dat er sprake is van een gedwongen verkoop. "Er is geen verzoek, plan of regeling" om dit te doen, aldus woordvoerder Zhang Zhongning donderdag tijdens een briefing in Peking.