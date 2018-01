Amerikanen blokkeren overname MoneyGram door Chinezen

Het is niet de eerste keer dat een panel van de Amerikaanse overheid een overname door Chinezen afblokt. De Amerikanen zijn bezorgd over de toenemende Chinese invloed in sleutelsectoren. De regering van president Donald Trump trok aan de alarmbel over technologietransfers van Amerikaans firma's naar China. Trump wil het handelsdeficit met China inperken.

De CEO van MoneyGram, Alex Holmes, geeft toe dat de 'geopolitieke omgeving aanzienlijk is veranderd' sinds zijn bedrijf vorig jaar aankondigde te willen samengaan met de Chinezen. 'Ondanks onze inspanningen om samen te werken met de Amerikaanse overheid, is het nu duidelijk geworden dat CFIUS (het panel dat de transactie moet goedkeuren, red.) geen groen licht zal geven.'

Ant Financial is onderdeel van het Chinese technologieconglomeraat Alibaba, dat met Alipay een betaalplatform in huis heeft met 520 miljoen gebruikers. In januari 2017, net voor Donald Trump zijn intrek nam in het Witte Huis, verklaarde Alibaba-oprichter Jack Ma dat hij een miljoen Amerikaanse jobs zou creëren door Amerikaanse kmo's en boeren producten online te laten verkopen in China.