Amerikaanse belastinghervorming helpt Murdochs Fox aan hogere winst

De winst in het laatste kwartaal van 2017 verdubbelde ruim tot 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro). Dat had er vooral mee te maken dat de nieuwe belastingwetgeving in de VS een eenmalig voordeel opleverde van maar liefst 1,3 miljard dollar.

De regering van Donald Trump verlaagde de vennootschapsbelasting nationaal van 35 naar 21 procent. En dat speelt het concern van Rupert Murdoch, die naar verluidt een rechtstreekse lijn heeft met de president van de VS, dus duidelijk in de kaart. In elk geval ging het ook goed met de gewone activiteiten: de omzet steeg bijna 5 procent tot 8,0 miljard dollar.

Fox kondigde recent aan een groot deel van zijn activiteiten te verkopen aan rivaal Walt Disney. Daarna zou het zich concentreren op zijn sport- en nieuwszender. De kabelactiviteiten, met vlaggeschip Fox News, zagen de omzet met 11 procent toenemen tot 4,4 miljard dollar. Ze was zo goed voor meer dan de helft van de totale omzet van het concern. In de tv- en filmactiviteiten rond de traditierijke Hollywoodstudio 20th Century Fox werden er verliezen geboekt.