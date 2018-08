Amerikaanse bedrijfsleiders klagen in brief aan regering over migratiebeleid

Een zestigtal CEO's, onder wie Tim Cook van Apple, Randall Stephenson van AT&T, James Quincey van Coca-Cola en Ginni Rometty van IBM, zetten hun handtekening onder een brief aan de minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen om hun bezorgdheid uit te drukken.

'Als gevolg van een tekort aan green cards voor arbeiders, zitten veel werknemers vast in een immigratieprocedure die meer dan tien jaar duurt', klinkt het in de brief van werkgeversorganisatie Business Roundtable. 'Zij moeten geregeld hun tijdelijke werkvisa hernieuwen tijdens dat langdurige en moeizame proces. Uit eerlijkheid tegenover hen, en om onnodige kosten en complicaties voor Amerikaanse bedrijven te vermijden - zou de regering de regels beter niet veranderen in het midden van die procedure.'

'Een inconsistent beleid en onzekerheid ondermijnt de economische groei en de Amerikaanse concurrentiekracht en zorgt voor angst bij werknemers die de wet volgen. Velen onder hen hebben hier gestudeerd en kregen diploma's van Amerikaanse universiteiten.'

'Een inconsistent immigratiebeleid is oneerlijk en ontmoedigt getalenteerde en zeer competente mensen om carrièremogelijkheden na te jagen in de Verenigde Staten', zo besluit de brief.

'Weinigen zullen hun gezin verhuizen en zich vestigen in een nieuw land als de regering op elk moment en zonder waarschuwing hun vertrek kan eisen, vaak zonder uitleg. Op een moment dat de vacaturecijfers historisch hoog zijn door tekorten, is het niet het moment om toegang tot talent in te perken.'

