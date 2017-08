'Amerikaanse banken betaalden al 150 miljard dollar aan boetes'

Het is intussen tien jaar geleden dat de kredietcrisis losbrak als gevolg van onder meer de verkoop van zogenaamde 'rommelhypotheken'. Tien jaar later zijn de grote financiële instellingen grotendeels hersteld van de recessie die erop volgde, maar de crisis heeft de economieën en markten grondig dooreengeschud. Bovendien kregen sommige grootbanken zwarte boetes opgelegd voor bijvoorbeeld het verstrekken van misleidende informatie over bepaalde financiële producten.

Volgens berekeningen van The Financial Times is Bank of America de meest geplaagde Amerikaanse bank wat het betalen van boetes betreft.

Bank of America heeft al voor maar liefst 50 miljard dollar betaald aan boetes en schikkingen. Dat is een derde van de volledige som die Amerikaanse banken van overheidswege samen dienden op te hoesten. JP Morgan Chase volgt met 27 miljard dollar op de tweede plaats.

Niet enkel Amerikaanse banken kregen zware boetes opgelegd, ook Europese spelers kregen af te rekenen met financiële sancties. Royal Bank of Scotland kreeg onlangs een Amerikaanse boete van 5,5 miljard dollar opgelegd voor het doorverkopen van herverpakte hypothecaire leningen. De Britse bank heeft sinds 2008 intussen al 15 miljard dollar aan boetes moeten betalen.

VolgensRoss McEwan (CEO van RBS) herinneren de boetes aan de manier waarop de bank tewerkging om de hoge ambities waar te maken. "De bank en de Britse belastingbetalers hebben daarvoor een hoge prijs betaald", aldus de CEO in een reactie aan The Guardian.

Mogelijk loopt het bedrag aan boetes voor grootbanken verder op, want vandaag zijn er nog steeds dossiers hangende die verband houden met de kredietcrisis. Zo vecht Barclays een rechtszaak aan waarin de bank verdacht wordt van misleidende informatie rond hypothecaire leningen.