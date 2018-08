Amerikaans regering verwijt rechtbank 'fundamentele fouten' bij fusie AT&T en Time Warner

In de zaak rond de fusie van tussen telecomgigant AT&T en het mediabedrijf Time Warner, heeft de rechtbank 'fundamentele analytische fouten' gemaakt waardoor de haar beslissing om het licht op groen te zetten voor de miljardendeal 'duidelijk onjuist' was. Dat zegt althans de Amerikaanse regering in het beroep dat ze maandag heeft ingediend.