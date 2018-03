'Ambitieuze vrouwen mogen geen hoogtevrees hebben'

Laat ons beginnen met een open deur: er zijn de dag van vandaag nog steeds bedrijven waar vrouwen moeilijker kunnen doorgroeien dan mannen. Hoe erg je als vrouw ook je best doet om het heft in eigen handen te nemen en te tonen wat je waard bent, soms krijg je gewoon die kans niet.

Ondanks het feit dat er anno 2018 nog altijd zo'n organisaties zijn, ben ik niet overtuigd dat opgelegde quota een voldoende verandering zullen teweegbrengen. Als een CEO en zijn/haar HR-directeur nog altijd niet overtuigd zijn van gelijkheid tussen man en vrouw, en daar niet structureel aan werken, dan wordt het basisprincipe niet gedragen door de volledige organisatie. Wat bereik je dan?

Zelf heb ik altijd bewust gekozen voor bedrijven waarvan de cultuur bij mijn eigen waarden past en waar vrouwen op hun competenties en resultaten beoordeeld worden en evenveel mogelijkheden krijgen. Ook bij Attentia zijn we daarmee bezig. We streven elke dag naar het bieden van gelijke kansen aan mannen en vrouwen.

Ons directiecomité bestaat bijvoorbeeld uit evenveel mannen als vrouwen, een mooie weerspiegeling van onze organisatie. Dit is door de jaren heen zo gegroeid. Uiteraard kijken we vooral naar de competenties en de resultaten, maar tegelijkertijd is een goede man/vrouw-balans binnen het directiecomité, maar ook binnen de verschillende departementen, een aandachtspunt. Een voortdurend work in progress.

Ingrediënten tot succes

Maar ik geloof dat, als het glazen plafond al bestaat, dat het ondertussen serieus wat scheurtjes heeft. Ik geloof namelijk heel erg in de gedachte dat je als vrouw kan voorkomen dat je erop botst.

Ik vertel natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat vrouwen van nature eerder gericht zijn op 'caring', op zorg dragen, terwijl mannen van oorsprong jagers waren en gevaarlijke uitdagingen aangingen. Maar dat betekent uiteraard niet dat vrouwen geen leiding kunnen nemen of mannen geen zorg kunnen dragen. Iedere leider ontwikkelt zijn eigen natuurlijke leiderschapsstijl om authentiek te kunnen samenwerken met zijn of haar teams.

Rolmodel voor dochters

Wat hebben vrouwen dan wel nodig? Zelfvertrouwen. Ik probeer de vrouwen in mijn omgeving, zowel mijn twee dochters, vriendinnen als onze vrouwelijke medewerkers, te stimuleren om te denken en werken vanuit hun sterktes, niet te twijfelen en vooral geen hoogtevrees te hebben.

Uiteindelijk moet elke vrouw voor zichzelf beslissen of ze ambitieus is en meer verantwoordelijkheden wil opnemen, net als elke man dat doet. Sommige vrouwen willen dat niet en dat is prima. Maar vrouwen die het wél zouden willen maar die twijfelen, moeten we rolmodellen kunnen tonen die hen inspireren, motiveren en coachen.