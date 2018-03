'Als we echt willen concurreren met Google en Facebook is er nog meer Vlaamse mediaconcentratie nodig'

Duval Union, ook een geesteskind van André Duval, investeert in technologiebedrijven die bedrijven helpen om hun digitale transformatie te realiseren, vanuit een marketingbenadering.

Volgens Marc Bresseel loopt het aloude model van klassieke reclame via media als televisie en krantenwebsites op zijn laatste benen. Grote adverteerders zoals Procter & Gamble herschikken vandaag hun marketingstrategie, en willen de consumenten op een directere manier benaderen.

Bovendien vloeit 60 tot 80 procent van de wereldwijde marketing-bestedingen naar slechts twee spelers, Google en Facebook. Mediabedrijven ondervinden dat vandaag aan den lijve door scherp dalende advertentie-inkomsten.

Daarom verwelkomt Marc Bresseel de samenwerking tussen Medialaan en Persgroep om beter data te verzamelen van hun mediagebruikers. Ook de overname van De Vijver door Telenet juicht hij toe.

"Maar ik denk dat we nog meer mediaconcentratie nodig zullen hebben. Als je kijkt naar de R&D budgetten bij Google en Facebook, moet je bijna constateren dat het een verloren strijd is. We moeten hier de krachten bundelen en focussen op eigen data, betere ervaringen en betere innovatie in de reclame."

Het geld dat nu al vertrekt richting Verenigde Staten zullen we volgens Bresseel nooit terugwinnen.

"Wat is de kracht van digitale banners en klassieke reclame vandaag nog? Bedrijven moeten op zoek naar een andere manier om aan hun merken te bouwen. En ook mediabedrijven zullen zichzelf moeten heruitvinden, want de inkomstenstroom uit reclame zal droogvallen. Het klassieke mediamodel is wellicht dood."