Alexandra De Poorter (directeur ad interim Jubelparkmuseum): 'Ik voel me soms een poetsvrouw'

'Ik voel me soms een poetsvrouw. Al bijna twee jaar ben ik aan het opruimen. Maar ik wil niet beweren dat het museum op orde is, hoor. Totaal niet", laat Alexandra De Poorter (55) zich ontvallen, terwijl we door de zalen van het Jubelparkmuseum in Brussel lopen en ze laat zien hoe de decennialange verwaarlozing overal sporen heeft achtergelaten. "Het is onze opdracht de collecties van de overheid te bewaren. Ik heb soms de indruk dat ze dat vergeten is."

