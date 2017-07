AkzoNobel roept aandeelhouders bijeen

Het Nederlandse chemieconcern roept zijn aandeelhouders op 8 september bijeen in het Hilton in Amsterdam. Dat is opmerkelijk snel, want agendapunten moeten uiterlijk zestig dagen vooraf worden aangedragen. Aangezien de vergadering al binnen 45 dagen plaatsvindt, is de deadline daarvoor al verstreken.

Op de rol van de vergadering staan onder meer de benoeming van Thierry Vanlancker en de pogingen van de Amerikaanse sectorgenoot PPG om Akzo over te nemen.

De kersverse Belgische CEO nam vorige week pas het roer over van Ton Büchner, die officieel om gezondheidsredenen opstapte. Maar volgens Het Finacieele Dagblad kon Ton Büchner de druk niet meer aan die de overnamestrijd om het concern en de daarop volgende juridische strijd met het activistische hedgefonds Elliott Advisors met zich meebracht.

De Britse investeerder Elliott Advisors probeerde eerder al via een kort geding meer invloed af te dwingen bij AkzoNobel. Elliott is boos, omdat AkzoNobel biedingen van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries herhaaldelijk heeft afgewezen. Het hedgefonds eiste donderdag bij een rechter een buitengewone aandeelhoudersvergadering om president-commissaris Antony Burgmans weg te stemmen.

Antony Burgmans kondigde dinsdag alvast aan dat hij, "behoudens uitzonderlijke omstandigheden", in april volgend jaar zijn voorzitterschap van de raad van commissaris neerlegt.

AkzoNobel maakte dinsdag ook kwartaalresultaten bekend. Het chemieconcern zag de omzet in het tweede kwartaal met 2 procent stijgen tot bijna 3,8 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst daalde echter met 4 procent tot 301 miljoen euro, onder meer door een buitengewone post van 20 miljoen euro in verband met de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak van Akzo.

Ook had het bedrijf te kampen met kosten voor juridische zaken en mededingingskwesties. Het resultaat voor rente en belastingen (ebit) zakte met 6 procent tot 461 miljoen euro.

"We blijven gefocust op het uitvoeren van onze nieuwe strategie en blijven bij de verwachting dat de ebit voor 2017 ongeveer 100 miljoen euro hoger zal liggen dan in 2016", aldus CEO Thierry Vanlancker. Die bedroeg vorig jaar 1,5 miljard euro.