Akkoord over fusie Eandis en Infrax

Eandis en Infrax fuseren, slanken af en gaan deels naar de beurs. Dat blijkt uit een visienota die de Vlaamse regering goedkeurde .

Eerder dit jaar beloofde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een voorstel uit te werken voor transparantere en efficiëntere energie-intercommunales. "De sector van de energiedistributie moet worden afgestemd op het decentrale energiemodel dat eraan komt. We zullen alles tegen het licht houden: de kapitaalstructuren, de taken, de werking, het aantal mandaten enzovoort", luidde het toen. Ook een beursgang werd door de minister voorgesteld.

Begin april kondigden voorzitters Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) op hun beurt aan dat de twee Vlaamse ­intercommunales die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden, samengevoegd zouden worden. Volgens Buyse en Dries zou de samenvoeging jaarlijks minstens 100 miljoen euro aan kosten­besparingen opleveren en kan de stroomfactuur op die manier met minstens 3 procent dalen, meldt De Standaard.

Volgens Trends-redacteur Luc Huysmans was een fusie in ieder geval niet vanzelfsprekend. "Eandis en Infrax zijn de werkmaatschappijen voor respectievelijk zeven en vier intercommunales, de eigenlijke distributienetbeheerders. Die keren als monopolisten aardige dividenden uit. In 2015 stuurde Eandis 185 miljoen euro naar zijn aandeelhouders, Infrax 74,7 miljoen euro. Die dividenden zijn, zeker na het wegvallen van de inkomsten uit de Gemeentelijke Holding van Dexia, voor veel gemeenten belangrijk om hun begroting uit de rode cijfers te houden", aldus Huysmans in Trends van begin maart.