Ahold Delhaize verliest omzet in België

Ahold Delhaize boekte vorig kwartaal een totale omzet van 15,5 miljard euro. Dat was volgens het bedrijf 2,8 procent meer dan een jaar eerder, als wisselkoerseffecten en verschillen in aantal koopdagen buiten beschouwing worden gelaten. Met wisselkoerseffecten is er sprake van 3,9 procent groei.

In Nederland werd een vergelijkbare groei van 6,6 procent gerealiseerd, onder meer door een sterke toename van de verkopen via bol.com en de internetwinkel van Albert Heijn.

In België wordt een daling van de vergelijkbare omzet met 0,9 procent geregistreerd, 'vergeleken met een sterke vierde kwartaal in 2015'.

"Het marktaandeel voor het volledige jaar bleef stabiel vergeleken met het voorgaande jaar."

In de Verenigde Staten, de grootste markt van het fusiebedrijf, deed vooral Delhaize het goed met een plus van 2,2 procent. De Amerikaanse winkels van Ahold zagen de verkopen een fractie dalen, met 0,2 procent. In heel 2016 wist Ahold Delhaize de omzet met ruim 3 procent op te voeren, naar 62,3 miljard euro.

Het concern houdt vast aan zijn verwachtingen voor de verdere financiële resultaten van 2016, die op 1 maart worden gepresenteerd. Daarbij wordt onder meer gerekend op een lichte verbetering van de operationele winstmarge ten opzichte van 2015. De cijfers van 2015 zijn in de vergelijkingen aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen aangeven.