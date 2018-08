Agfa sluit alliantie in China

Concreet zal Lucky productiecapaciteit voor drukplaten ter beschikking stellen in Nanyang, om er met ondersteuning en technologie van de afdeling Agfa Graphics, goederen te produceren voor Agfa.

Er zijn ook plannen om een joint venture op te richten waarin de distributieactiviteiten voor drukvoorbereiding in China van beide ondernemingen zouden worden gebundeld.

"De bundeling van onze krachten met Lucky HuaGuang Graphics, een toonaangevende leverancier van drukplaten in China, geeft ons een unieke gelegenheid om te groeien en onze rendabiliteit te herstellen", zegt Stefaan Vanhooren, de topman van de betrokken afdeling Agfa Graphics, in een persbericht. "Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van onze strategie om onze klanten meer keuzemogelijkheden te geven."

Er worden geen financiële details vrijgegeven. Mogelijk wordt de samenwerking in de toekomst nog uitgebreid.