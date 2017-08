Agfa-Gevaert onderzoekt afsplitsing Healthcare-divisie

Onder HealthCare IT vallen voornamelijk softwareoplossingen voor ziekenhuizen. De betrokken activiteiten zijn momenteel goed voor 20 procent van de groepsomzet en ongeveer de helft van omzet van de HealthCare-divisie, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

"Het vergroten van de zelfstandigheid van de HealthCare IT-activiteiten zou een natuurlijke volgende stap zijn in de voortdurende transformatie van de groep", stelt Agfa. De tak kan zich nog meer focussen op de grote en aantrekkelijke markten waarin ze al actief is, luidt het.

Agfa Graphics, Agfa Specialty Products en de Imaging-activiteiten van Agfa HealthCare blijven dan over. Die zouden in de nieuwe structuur ook beter gepositioneerd zijn om groei, rendabiliteit en nieuwe kansen na te streven, verduidelijkt het bedrijf.

Agfa publiceerde woensdagochtend ook resultaten voor het tweede kwartaal van 2017. Het bedrijf spreekt van 'goede omzetcijfers voor het merendeel van de groeimotoren'. Er was wel een impact van een reorganisatie van de distributie voor hardcopy-film in China. De totale omzet klokte af op 622 miljoen euro, 3,6 procent minder dan de 645 miljoen van in het tweede kwartaal van vorig jaar. De nettowinst kwam bijna een derde lager uit op 27 miljoen euro.