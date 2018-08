Agfa-aandeel krijgt klappen: 'Te veel concurrentie in krimpende markt'

Beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert heeft in het tweede kwartaal 10 procent minder omzet en 19,5 procent minder bedrijfswinst geboekt. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten die het bedrijf met hoofdkwartier in Mortsel woensdag heeft gepubliceerd.

Agfa heeft in het tweede kwartaal 559 miljoen euro omzet gedraaid. Dat is minder dan de 595 miljoen euro die de analisten hadden verwacht. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) daalde naar 49 miljoen euro.

De winstmarge (de verhouding van de ebitda tegenover de omzet) daalde in het tweede kwartaal naar 8,7 procent, tegen 9,7 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

CEO niet echt verrast

Hoewel de gerealiseerde omzet van 559 miljoen euro in het tweede kwartaal lager lag dan de door analisten geprojecteerde 595 miljoen, bleek de CEO niet echt verrast door de teleurstellende kwartaalresultaten.

"Als we de reorganisatie van onze drukvoorbereidingsportfolio en de wisselkoersen buiten beschouwing laten, daalde de omzet in de eerste helft van 2018 trager dan in de eerste helft van vorig jaar", klonk het.

'Te veel spelers in krimpende markt'

Toch ontkent Renaudo niet dat de Graphics-afdeling, het grootste departement van de multinational in Mortsel, moet wedijveren met veel concurrenten in een steeds kleiner wordende markt. "De vraag naar analoge filmproducten is in dalende lijn. Op een markt met zo veel spelers is het dan onmogelijk dat iedereen elke keer geweldige groeicijfers kan voorleggen. We zitten met te veel spelers op een steeds kleiner wordende markt", verduidelijkte hij. Daarom is er volgens de CEO nood aan een herstructurering van de markt. "We zijn, weliswaar rekening houdend met de verschillende antitrustwetten, op zoek naar manieren om actief deel te nemen aan de nodige consolidatie van onze industrietak."

Aluminiumprijzen

Ook de hoge aluminiumprijzen gooiden volgens het bedrijf roet in het eten. In mei reageerde Agfa daarop door een wereldwijde prijsverhoging voor drukplaten aan te kondigen. De invloed van die maatregel wordt nog niet weerspiegeld in de cijfers voor het tweede kwartaal, maar zou in de nabije toekomst een positief effect moeten hebben op de groei.

Het Agfa-aandeel duikelde bij beursopening meteen ruim 12 procent lager. Omstreeks 16u30 noteerde het aandeel met een verlies van 8 procent tot 3,68 euro.