ADMB en Zenito vormen één dienstengroep

De groep ADMB is geen onbekende in het Belgische hr-landschap. Dagelijks ondersteunen de 1450 medewerkers het personeels- en welzijnsbeleid van tienduizenden werkgevers. Op 10 september gaan ADMB en Provikmo samen met Zenito, de dienstengroep voor zelfstandige ondernemers. Zo ontstaat een nieuwe groep waar meer dan 1700 medewerkers vanuit 60 vestigingen ruim 191.000 zelfstandige ondernemers en bijna 65.000 werkgevers ondersteunen. De nieuwe dienstengroep wordt de grootste van België.

De nieuwe combinatie zal door het leven gaan als Liantis - inclusief nieuw logo en nieuwe huisstijl - en positioneert zich op een unieke manier in het Belgische ondernemers- en werkgeverslandschap. "Bij geen enkele andere speler kunnen ondernemers en werkgevers voor al hun persoons- en personeelszaken terecht," stelt Philip Van Eeckhoute, de gedelegeerd bestuurder van de nieuwe groep. "Liantis wordt de enige dienstengroep in België die het hele ondernemerstraject afdekt: van de start als zelfstandige over de aanwerving van werknemers, de uitbouw van een hr- en preventiebeleid en de bescherming tegen ondernemingsrisico's, tot het pensioen. Als vertrouwde compagnon de route zal Liantis in elke fase klaarstaan met gepaste oplossingen."

Kwestie van focus

Dankzij de fusie kan Liantis naar eigen zeggen zijn klanten beter helpen. Ze krijgen één aanspreekpunt in plaats dat ze drie afzonderlijke organisaties moeten contacteren. Op die manier wil Liantis het ondernemerschap nog meer stimuleren: "Onze klanten - zelfstandige ondernemers, kmo's en grotere werkgevers, uit alle sectoren - moeten vooral kunnen focussen op hún activiteiten", aldus Van Eeckhoute. "Precies daarom maken we het hen graag een stuk makkelijker. Er komt één organisatie met een geïntegreerde en op maat gemaakte aanpak, waar ondernemende mensen met hun zorgen en vragen terechtkunnen. Onze 1700 deskundigen doen de rest."

De nieuwe groep kan rekenen op een sterke raad van bestuur. Jozef Vandenberghe (voorzitter ADMB en Provikmo) wordt voorzitter, geflankeerd door twee vicevoorzitters: Herwig Dejonghe (ondernemer en voorzitter Zenito) en Piet Vandeputte (advocaat en vicevoorzitter ADMB). Jan Steverlynck (gedelegeerd bestuurder Zenito) zet mee de bakens uit als bestuurs- en directielid van Liantis.