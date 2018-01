ACV misnoegd na aankondiging Amerikaanse megafabriek Van Hool

De aankondiging in De Tijd vrijdag dat busbouwer Van Hool dit jaar start met de bouw van een megafabriek in de Amerikaanse staat Tennessee, schiet bij ACV-Metea in het verkeerde keelgat. De christelijke vakbond vindt het niet kunnen dat het personeel in Koningshooikt niet eerst werd ingelicht en gelooft niet dat de nieuwe fabriek geen invloed zal hebben op de tewerkstelling. 'Wij willen tekst en uitleg van de directie', zegt secretaris Marc De Hert.

'Dat Van Hool uitkeek naar een vestiging in Amerika was geen geheim, dat werd aangekondigd op de ondernemingsraad. Maar over de definitieve plannen en timing werden we nog niet geïnformeerd', zegt De Hert. 'Nochtans hebben we gisteren en vandaag nog samengezeten met de directie.'

De secretaris maakt zich vooral zorgen voor de tewerkstelling in Koningshooikt op de middellange en lange termijn. 'We hebben nu nieuwe orders, maar we vrezen dat er steeds meer types naar de VS zullen worden verschoven, net zoals bij de vestiging in Macedonië het geval was. Wat rest ons dan nog op de lange termijn?', vraagt hij zich af. 'Je mag niet vergeten dan nu 39 procent van onze uitvoer naar daar gaat.'

De vakbond zal zich daarom maandag 'beraden' en vraagt in de eerste plaats 'tekst en uitleg' van de directie op een bijzondere ondernemingsraad. 'Wij willen duidelijkheid. Gaat dit werkelijk geen impact op de tewekerstelling in Koningshooikt hebben zoals de directie beweert? Welke bustypes zullen in de VS gemaakt worden?', aldus De Hert.

Momenteel worden nog geen concrete acties gepland. 'Het is wel afwachten hoe het personeel hier op reageert. Na de aankondiging van de bouw van de fabriek in Macedonië was het personeel misnoegd, onder meer omdat het ook niet op de hoogte was, en waren er spontane acties. Toen was er ook één stakingsdag.'