Acties bij Lidl: honderdtal winkels gesloten

De blokkades bij de vijf distributiecentra van Lidl zorgen intussen ook voor problemen met de bevoorrading van de winkelfilialen die wel de deuren openden.

Normaal gezien leveren wij elke dag in elk filiaal verse voeding. Het gaat dan om vlees, vis, verse groenten en fruit. Dat is deze ochtend niet gelukt, dus de kans bestaat dat de voorraad in de 200 filialen die wel open zijn minder groot is dan op andere dagen', aldus Colbrandt. Hoe hoog de geleden schade is voor de winkelketen, is volgens de woordvoerster nog niet duidelijk.

'Dat zullen we pas de volgende dagen helemaal in kaart kunnen brengen', luidt het. Colbrandt laat tot slot weten dat de directie nog geen officiële terugkoppeling kreeg uit vakbondshoek. 'We hopen die zo snel mogelijk te krijgen, want we willen zo snel mogelijk een oplossing vinden.'

Genk

Aan de Lidl-vestiging in Genk verzamelden zich maandagmorgen ongeveer honderd leden van de vakbond BBTK, die het voorstel van de warenhuisketen unaniem verwierpen. Ze blijven dus staken met als voornaamste reden de te hoge werkdruk.

Door het verwerpen van het voorstel worden de acties opgedreven. Vijf winkels in Limburg gaan telkens elke zaterdag dicht. Pas vrijdag wordt bekend gemaakt in welke vestiging gestaakt wordt. Dat maakten Carine Meuwis en Mariana Merola van de BBTK bekend.

'Vijf winkels gaan vanaf zaterdag een ganse dag dicht. Dat betekent dat u een zaterdag op vijf moet staken. We beletten het personeel wel niet om te gaan werken. Laat u niet doen twijfelen door de filiaalmanager of de districtsleider, die zich als syndicalist voordoet', zei Carine Meuwis van BBTK Limburg aan de honderd aanwezigen.

Mariana Merola, afgevaardigde van BBTK Limburg voor het Lidl-personeel, gaf maandag aan de aanwezige vakbondsleden ook tekst en uitleg over de huidige situatie. 'Woensdag heeft een federaal overleg met de Franstalige partners plaats. SETCa-BBTK trekt aan één zeel. Wij wijken niet af van ons standpunt', klonk het. De vakbond drukt wel de hoop uit dat de directie van Lidl deze week opnieuw rond de onderhandelingstafel wil zitten.