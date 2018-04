Acties bij Lidl breiden uit: alle distributiecentra geblokkeerd

De vijf distributiecentra van supermarktketen Lidl in België zijn geblokkeerd. Als laatste werd zondagavond het centrum in Sint-Niklaas, in Oost-Vlaanderen, door de socialistische vakbond geblokkeerd, zo bevestigt gewestelijk secretaris van de socialistische bediendebond (BBTK) Bart Leybaert.'We hebben net een stakingspost opgericht. De uitgaande vrachtwagens worden geblokkeerd', aldus Leybaert. Hij benadrukt dat het gaat om een actie van de plaatselijke afdeling, BBTK Waasland.

Bij de blokkades van de twee andere Vlaamse distributiecentra, in Genk en Wevelgem, ging het initiatief voornamelijk uit van de Franstalige vleugel SETCa. Ook de distributiecentra in Courcelles en Marche worden door de vakbond geblokkeerd.

In de winkels van Lidl werd zaterdag voor de vierde dag op rij gestaakt, waardoor een 100-tal winkels de deuren gesloten hield. Bij de supermarktketen wordt geprotesteerd tegen een te hoge werkdruk.

Eerder dit weekend bereikte de directie van Lidl dan wel een akkoord met de christelijke en liberale, maar niet met de socialistische vakbond.

De directie had een voorstel op tafel gelegd waardoor elke winkel in de komende zes maanden 42 werkuren extra kan inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In het voorstel werden ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao.

Volgens Johan Lippens van de christelijke bediendebond LBC-NVK is het verzoeningsvoorstel van de directie 'op wat punten en komma's na' hetzelfde als wat het gemeenschappelijk vabkondsfront woensdag heeft gevraagd.

Het was de socialistische bediendebond BBTKdie in de nacht van vrijdag op zaterdag als enige partij het voorstel van de directie afwees. 'De tekst bevat vooruitgang', gaf vakbondsvrouw Myriam Delmée toe, 'maar we betreuren dat het voorstel maar geldt voor zes maanden', luidde het.

De socialistische vakbond blijft in ieder geval actievoeren. 'Het zijn de collega's uit Wallonië die morgen ook nog op de actie aanwezig zijn en daarom wordt de actie maandag verlengd', zegt Carine Meuwis van BBTK zondag aan de VRT.

De directie zelf was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.