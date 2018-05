ABVV: 'Teleurstellend gesprek met de directie Axalta'

'We zijn de hele dag in gesprek geweest, maar zonder veel resultaat. Maandagmorgen zitten we opnieuw samen, waarbij we hopen dat er meer resultaat wordt geboekt', zegt Caroline Segers (ACV). 'Het was een teleurstellend gesprek', vult Danny Absillis (ABVV) aan. 'Het begon al met een namenlijst met fouten in. Daarna kregen we toelichting van de directie over de zoektocht naar een investeerder, maar daarbij bleek dat men alleen nog maar een firma had gezocht om hen te begeleiden.'

Hij wijst ook op een patstelling. 'Men zegt dat verdere tewerkstelling niet kan, maar men moet vertrouwen wekken om de productie in gang te krijgen. De directie moet toch weten binnen welke marge ze kan onderhandelen en daar een richting in kan geven.' Hij wijst erop dat de directie duidelijkheid zal moeten scheppen, of dat sommige werknemers anders geneigd zijn tot acties over te gaan.

Na de aankondiging van de intentie tot sluiting is er binnen Axalta niet meer gewerkt en ook dit verlengd weekend zou dat niet het geval zijn. De vakbondsman sluit alvast niet uit dat - als er geen loon meer zou worden betaald - er stakersvergoedingen zullen worden uitbetaald. 'Maandag zien we elkaar weer. We hopen dat de directie het sociaal overleg ernstig neemt', besluit hij.