ABN AMRO neemt Belgische private bank Société Générale over

De overname werd door beide bedrijven bekendgemaakt in een persbericht. Alle 200 werknemers maken de overstap. Financiële details werden niet vrijgegeven.

Eerder deze maand vernoemde De Tijd Bank Degroof Petercam, Banque Transatlantique (Crédit Mutuel), Puilaetco Dewaay en Van Lanschot als kandidaat-overnemers. Uiteindelijk werd het ABN AMRO, die haar beheerd vermogen in België door de overname van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale verdubbelt tot boven de 12 miljard euro.

De Belgische private bank paste niet meer in de strategie van het Franse moederbedrijf. Société Générale wil zich voortaan focussen op markten waar ze een leidende positie inneemt. Dat zijn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland en Monaco.

De strategie van ABN AMRO is er dan weer op gericht de positie in private banking in onze contreien te versterken. "Deze overname is een belangrijke mijlpaal op ons ambitieuze groeipad voor België", zegt Solange Rouschop, CEO ABN AMRO Private Banking in België.

De private bank van Société Générale beheert het vermogen van zowel particuliere als institutionele klanten. Ze beschikt over kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brugge, Luik, Doornik en Hasselt. ABN AMRO heeft vestigingen in Antwerpen, Brussel, Sint-Martens-Latem, Hasselt en Kortrijk. Of kantoren zullen worden samengevoegd, is nog niet duidelijk.

De geplande overname moet wel nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en mededingingsautoriteiten. Verwacht wordt dat de deal in het eerste kwartaal van 2019 wordt afgerond.

Na het afronden van de deal blijft Société Générale overigens wel nog actief in België met andere activiteiten, waaronder Corporate & Investment Banking, gespecialiseerde kredietverlening en leasing.