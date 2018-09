Ablynx-middel tegen zeldzame bloedziekte krijgt fiat van Europa

Het middel dat het Belgische biotechbedrijf Ablynx ontwikkelde tegen trombotische trombocytopenische purpura (TTP), een zeldzame ziekte waarbij kleine bloedstolsels ontstaan in de bloedvaatjes, mag op de Europese markt gebracht worden.

Sanofi laat in een mededeling weten dat de Europese Commissie een vergunning verleend heeft voor het medicijn Cablivi. De innovatieve technologie is gebaseerd op nanolichamen, eiwitten afgeleid van antilichamen. 'Cablivi is het eerste medicijn op basis van nanolichamen van het bedrijf dat een goedkeuring krijgt om op de markt gebracht te worden', stelt Sanofi. Het sterftecijfer van TTP bedraagt zo'n 20 procent, en de meeste sterfgevallen vinden binnen dertig dagen na de diagnose plaats.

De Verenigde Staten bekijken ook of ze de behandeling op hun markt gaan brengen. Die beslissing moet vallen voor 6 februari 2019.