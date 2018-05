AB InBev ziet omzet stijgen

De totale volumes kwamen uit op 134,8 miljoen hectoliter, de eigen biervolumes op 118,4 miljoen hectoliter.

"Het volume eigen bieren groeide sterk in Mexico, Colombia en Argentinië, maar dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door een daling in de VS en Brazilië. Ons volume niet-bieren daalde met 6,9 procent wegens matige resultaten in Brazilië en Peru", meldt de brouwer met hoofdzetel in Leuven.

De drie vlaggenschepen - Budweiser, Stella Artois en Corona - leverden wereldwijd samen 7,9 procent meer opbrengst op. Maar hierachter schuilt een vertekend beeld. Stella Artois ging 12,3 procent hoger, 'mede dankzij goede resultaten in Argentinië en het VK' en Corona steeg 25,1 procent wereldwijd. maar Budweiser ging 1,3 procent lager omwille van de thuismarkt - buiten de VS gingen de opbrengsten 2,5 procent hoger.

De ebtida-winst, de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, steeg met 6,6 procent tot zowat 5 miljard euro. Het bedrijf doet daarmee beter dan verwacht. De analisten gingen uit van een toename met 4,7 procent.

Stijgende verkoop en synergiën deden de ebitda stijgen, gedeeltelijk tenietgedaan door verkoop- en marketinginvesteringen voor de wereldbeker voetbal in Rusland van deze zomer.

De nettowinst daalde licht, van 1,46 miljard euro twaalf maanden eerder tot 1,44 miljard euro.