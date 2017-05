AB InBev ziet licht aan het einde van de Braziliaanse tunnel

Wat normaal een topkwartaal moet zijn - zomer in Zuid-Amerika, carnaval in Rio - was voor AB InBev opnieuw zwak. De biervolumes stegen wel met 3,4 procent, maar in het te vergelijken eerste kwartaal van 2016 waren ze nog met een tiende gezakt. Bovendien verkoopt AB InBev die volumes tegen een lagere prijs, want de opbrengst per hectoliter daalde met bijna 2 procent. En de brutobedrijfswinst (ebitda) zakte met bijna een kwart. Al was dat voor drie kwart het gevolg van de lage koers van de Braziliaanse munt, de real. De brouwer rapporteert in dollar, en koopt de helft van zijn grondstoffen in Brazilië in dollar.

