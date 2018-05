AB InBev klaagt over tapsystemen Heineken

De Leuvense bierreus Anheuser-Busch InBev (AB InBev) claimt dat Heineken een aantal Amerikaanse patenten heeft geschonden voor biertapsystemen. Daarover heeft het concern een klacht ingediend bij de International Trade Commission in Washington. Ook is een zaak gestart bij een federale rechtbank in New York.