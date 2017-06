AB InBev en Delhaize testen biertransport per spoor uit

"Ik wist dat het ooit zover zou komen, maar ik had gedacht dat het sneller zou gaan", zegt Frank Coppens, bestuurder en logistiek manager van Remitrans. Zeven jaar geleden al investeerde het familiale transportbedrijf in de spoorwegterminal aan de rand van de bedrijvenzone in Ninove. "Tien jaar geleden liepen we een groot project mis, omdat de opdrachtgever een spooraansluiting nodig had", vertelt Coppens. "Het goederenspoor lag hier, maar het was niet operationeel. Drie jaar later hebben we een magazijn van 12.000 vierkante meter gebouwd, met loskades aan het spoor. We investeerden 400.000 euro in de vernieuwing van het spoor." Dinsdag werd de eerste goederentrein gelost op de terreinen van de Oost-Vlaamse transporteur, in aanwezigheid van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR), Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld), de voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen.

