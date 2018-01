Aantal bedrijfswagens blijft pieken

Ondanks de internationale pleidooien om de groei van het aantal bedrijfswagens in ons land drastisch te beperken, is daar weinig van te merken in de verkoop. Met dank aan de goed draaiende economie groeide de bedrijfsmarkt in 2017 met 3,2 procent tegenover het jaar voordien.