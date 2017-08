Aannemingsbedrijf D'Hulst-Van Rymenant knokt voor zijn marges

Bij het Lierse aannemingsbedrijf D'Hulst-Van Rymenant (DVR) neemt Sophie D'Hulst de touwtjes uit handen van haar vader Patrick. Die wordt voorzitter. Het bedrijf had in 2016 een omzet van 11,2 miljoen euro en 2,2 miljoen euro werken in uitvoering. "Dit jaar halen we 16 miljoen omzet", aldus de ambitieuze gedelegeerd bestuurder, die behoort tot de vierde generatie aannemers. "De doelstelling in 2019 is 18 tot 20 miljoen euro rendabele omzet."

