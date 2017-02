'Aandeelhouder Macquarie wil uit Brussels Airport stappen'

Brussels Airport wordt klaargestoomd voor een mogelijke verkoop, want een van de eigenaars, het Australische Macquarie, wil eruit stappen. Dat is althans wat persbureau Reuters bericht op zijn website, op basis van verschillende bronnen die vertrouwd zijn met het dossier.

Twee Australische infrastructuurfondsen van Macquarie bezitten samen 36 procent van het kapitaal van de luchthaven van Zaventem. Een pensioenfonds uit Ontario controleert 39 procent. De rest zit bij de Belgische overheid (25 procent plus één aandeel).

Volgens Reuters voert Macquarie nu gesprekken met de Canadezen om zijn belang over te nemen. Bij Ontario Teachers' Pension Plan is donderdag neimand bereid om te reageren. Ook Brussels Airport kon niets kwijt.

Als de onderhandelingen op niets uitdraaien, zou er gezocht worden naar een derde investeerder, aldus de bronnen aan Reuters. Het verkoopproces wordt begeleid door JP Morgan. De verkoopplannen zouden niets te maken hebben met de aanslagen van vorig jaar of de recente perikelen rond het vlieglawaai. Eén van de infrastructuurfondsen van Macquarie loopt af en de activa worden dus van de hand gedaan.

Macquarie zit al meer dan tien jaar in Brussels Airport. Het kocht aanvankelijk een belang van 70 procent voor 735 miljoen euro (775 miljoen dollar). In 2007 werd dat belang zelfs verhoogd tot 75 procent. In 2011 verkochten de Australiërs een deel (39 procent) aan het Canadese pensioenfonds, als onderdeel van een ruiloperatie voor diens belang in de luchthaven van Sydney.

Ontario Teachers' Pension Plan werd meteen de grootste aandeelhouder van de luchthaven van Zaventem. Of De Canadezen bereid zijn hun belang op te trekken, is niet bekend. In mei vorig jaar, kort na de aanslagen, werd het vertrouwen in Brussels Airport nog bevestigd. Maar tegelijk werd toen gemeld 'dat een uitbreiding niet aan de orde was'. Het pensioenfonds controleert voor 130 miljard dollar aan activa.