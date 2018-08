Aandeel van grondstoffenbedrijf Nyrstar crasht

Het Nyrstar-aandeel stond op een bepaald moment meer dan 18 procent in het rood. Omstreeks 15 uur kleurt het aandeel nog steeds ruim 15 procent in het rood tot 4,45 euro. De alarmbellen gingen af omdat ABN AMRO zijn koersdoel voor Nyrstar erg drastisch bijstelde van 4 naar 1 euro. Het aandeel opende woensdag tegen 5 euro.

Het Nederlandse beurshuis zet vraagtekens bij de eigenlijke schuldenlast van Nyrstar. Het bedrijf rapporteerde een schuldenlast van 1,9 miljard euro, maar volgens ABN AMRO gaat het in werkelijkheid om 2,4 tot 2,6 miljard euro. 'Wij denken dat het verschil te verklaren is omdat het bedrijf tijdens de rapporteringsperiode meer kredietlijnen opneemt voor werkkapitaal dan op het einde van de verslagperiodes', citeert De Tijd uit het analistenrapport.

Niet alle analisten schatten de situatie van Nyrstar zo pessimistisch in. "Het klopt dat de schuldenberg bij Nyrstar uitzonderlijk hoog is, dat is voornamelijk het gevolg van desastreuze investeringsbeslissingen in het verleden, gemaakt door een ander management', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'Naarmate de winst bij Nyrstar echter herstelt in de komende jaren, verwacht ik dat het probleem meer en meer beheersbaar wordt.'

Al waarschuwt Demeester dat het bedrijf nog niet in de veilige zone zit. 'Er komt nog een moeilijke periode eind dit jaar/begin volgend jaar waarin Nyrstar een grote obligatie van 350 miljoen euro dient te herfinancieren.

Nyrstar besliste bij de halfjaarcijfers om die schuld, die erg goedkoop noteerde, te gaan opkopen, wat de rentekosten prompt naar beneden haalde. Het wordt evenwel uitkijken tegen welke voorwaarden Nyrstar die omvangrijke schuld kan herfinancieren.'