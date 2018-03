Aandeel bpost keldert, maar CEO Van Gerven blijft positief: 'Het glas is meer dan halfvol'

Het aandeel bpost opende woensdagmorgen op Euronext Brussel ruim 12 procent lager. Het gaat om de grootste koersval sinds de beursintroductie van bpost in 2013. Het verlies diepte zelfs uit tot 20 procent, of 1,4 miljard euro aan beurswaarde die is weggeveegd in enkele uren tijd.

Omstreeks 16u15 noteert het aandeel ruim 20 procent in de min.

Beleggers reageren woensdag teleurgesteld op de prognoses voor dit jaar die bpost dinsdag de wereld instuurde. Het bedrijf gaat uit van een recurrente ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 560 à 600 miljoen euro, terwijl analisten hadden gerekend op 647 miljoen euro. Maar het postbedrijf lijkt zich ook te hebben verslikt in de overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial.

Topman Koen Van Gerven temperde dinsdag in een toelichting te hoge verwachtingen bij het postbedrijf na een behoorlijk 2017.

"Bpost is aan het vervellen en dat zal niet zonder pijn gaan", zei hij. Het bedrijf kampt met een sneller dalende brievenpost, en bij de overname van Radial zijn wat lijken uit de kast gevallen, bleek dinsdag uit de toelichting van Van Gerven.

In een reactie op de koersval van woensdag blijft de CEO evenwel positief. 'Voor mij blijft het glas meer dan halfvol', aldus Van Gerven in een interview met onze collega's van Kanaal Z.

CEO Van Gerven: 'Het glas blijft meer dan halfvol'