87seconds overgenomen door Franse sectorgenoot: 'Datawords is de beste partner'

Het Franse Datawords koopt 100 procent van de aandelen van de Belgische onlinevideoproducent 87seconds. Datawords, dat in 2000 werd opgericht in Parijs, is gespecialiseerd in meertalige onlinereclame en marketing, en het past internationale digitale campagnes aan de lokale cultuur en taal aan. De oprichters, Thibaut Dehem en Philip Swinnen, en de countrymanagers Maarten van der Weijden (Nederland) en Violaine Mouchet (Frankrijk) blijven op post en worden aandeelhouder van Datawords. Het bedrijf behoudt zijn autonomie.

